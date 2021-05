“Olimpia de Paraguay no es un equipo de inversión alta. No tiene el nivel de un Boca, Palmeiras, no tiene esa categoría”, afirmaron periodistas bolivianos.

Fue el 9 de abril pasado, cuando se sortearon los grupos de la Copa Libertadores de América. El video se viralizó rápidamente por el calificativo hasta despectivo que vertieron sobre la entidad tres veces campeón de la Copa.

Hoy, ante la nueva derrota acusada a manos del franjeado en el Hernando Siles, el video reflota en las redes y deja en evidencia que “nadie se resiste al archivo”.

Probablemente, el rendimiento del equipo de Orteman no sea ciertamente el más óptimo, pero era hasta un despropósito reconocer la grandeza del club y pecar de soberbia antes de jugar…