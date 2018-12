El kinesiólogo Ramón García se las sabe todas. Estuvo durante 33 años (1983-2015) al servicio del departamento médico del Olimpia y, consecuentemente, es testigo presencial de las glorias del club, de aquellas noches épicas y, también, de las tristezas.

En este sentido, se refirió a lo que pasó la noche del 31 de Mayo de 1989, que dejó al Atlético Nacional como campeón de América y a Olimpia con el subcampeonato, un episodio que aún es motivo de airadas disputas entre los hinchas olimpistas y verdolagas.

El partido de ida se jugó en el Defensores del Chaco, Olimpia se hizo con un 2-0 que prácticamente amarraba la segunda Libertadores. Sin embargo, en el choque de vuelta, disputado en Colombia, el cuadro cafetero empató la serie (2-2) y fueron a los penales: la suerte decidió (5-4) que ese día Atlético Nacional de Medellín gritara campeón.

García contó hoy en el Programa Emblema del Deporte, que va por la 970 AM, que sí hubo amenazas de muerte e intentos de amedrentar la voluntad de la expedición paraguaya, aunque no se atrevió a señalar directamente al ‘autor’. “El problema con los colombianos era: ganar la Copa y no salir del estadio, así”, soltó.

"Olimpia le pidió garantías a la Confederación (CONMEBOL) y ellos al Gobierno Colombiano porque recibimos amenazas de muerte. Fuimos (al estadio) en un vehículo blindado", aseveró.

Muchas versiones se han difundido a raíz del hecho, una de las cuales indica que el entonces mayor narcotraficante del mundo, el colombiano Pablo Escobar Gaviria, hizo una oferta a la comitiva paraguaya para que se deje ganar. ‘Plata o plomo’, a su ley.

John Jairo Velázquez, alias “Popeye”, quien fue jefe de sicarios del temido “zar” de la cocaína, desmintió que su “patrón” haya financiado o tenido injerencia alguna en la final.

“Realmente Pablo Emilio Escobar Gaviria no compró la Copa Libertadores del 89”, dijo Velázquez es un vídeo difundido el 12 de enero de 2017 en Youtube.

“Popeye” refutó las teorías conspirativas y sí reconoció que (en el único crimen vinculado al deporte) mandaron asesinar al árbitro Álvaro Ortega, tras supuestamente haber favorecido al América de Cali en un partido en que su equipo, el Deportivo Independiente Medellín (DIM), perdiera en condición de local, ocasionando que ese año el torneo colombiano se cancelara inmediatamente.

Sea como fuese, el folklore del fútbol seguirá alimentando las leyendas urbanas, que se posan alrededor de la polémica figura de quien en vida fuera el mafioso más poderoso y su hasta ahora comentada injerencia en los torneos organizados de la época.