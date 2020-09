El magíster en derecho deportivo recalcó que la APF no está en conocimiento de el o los hechos que puntualmente la FIFA le atribuye a Marco Trovato y por lo que -consecuentemente- fue suspendido de por vida del fútbol organizado.

En este sentido, Acosta mencionó que, una vez la sentencia quede firme (Trovato recurrirá a la Cámara de Apelaciones de la FIFA y no descarta llegar al TAS), la matriz del fútbol local recibirá la copia de los fundamentos y allí, si así fuese necesario, se podrían aplicar las sanciones respectivas, estipuladas en el artículo 30 del Código de Ética.

“Lo que yo creo que se sancionó es la tentativa y no la consumación del hecho, por eso Olimpia no tuvo consecuencias jurídicas. Es un pensamiento, porque no tenemos los argumentos de la FIFA para saber lo que se sancionó. Cuando llegue el documento lo voy a leer y APF decidirá si se debe agregar una sanción”, explicó hoy en charla con radio Primero de Marzo.

Y esta posibilidad atenta contra la tranquilidad de los dirigentes franjeados. El Código de Ética establece que será sancionada “toda persona que se encuentre involucrada en el amaño de partidos o de competiciones de fútbol -que acepte, conceda, ofrezca, prometa, reciba, pida o solicite ventajas pecuniarias o de otro tipo en relación con el amaño de partidos o competiciones de fútbol, en su beneficio o en el beneficio de terceros-”.

A diferencia del Código Disciplinario de la FIFA, el Código de Ética de la APF sí vincula la responsabilidad individual del oficial (en este caso el presidente) con su club, estableciendo fuertes sanciones: “Será sancionado de la misma manera quien ayude a otra persona a cometer alguna de las infracciones descritas en el párrafo 1. 3. En caso de que sea un jugador o un oficial el involucrado, tal como describe el párrafo 1, también se podrá sancionar al club al que pertenezca el jugador o el oficial”.

“En casos especialmente graves, se podrá sancionar al infractor con la exclusión de una competición, el descenso a una categoría inferior, la deducción de puntos y/o la devolución de premios”.

De momento, en APF solo se conocen los detalles externos del caso, al tratarse de un litigio entre FIFA y Trovato. Al conocerse los fundamentos, la matriz decidirá, a decir del propio Acosta, si corresponde o no castigar al Olimpia por el actuar del dirigente.