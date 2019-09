El ex Libertad hizo doblete para la victoria de 2-1 de los suyos ante el New England Revolution en el Yankee Stadium.

There’s the equalizer! It’s 1-1 in the Bronx. #NYCvNE pic.twitter.com/lprrtHLrYW

Los aportes del compatriota se dieron a los 70’ y 96’, goles que representaron la remontada en el partido que lo comenzaba ganando el rival con temprana anotación de Juan Caicedo a los 2’.

Jesus Medina steps and slots it home LATE. Is it the winner? #NYCvNE pic.twitter.com/xgaieWDj75

— Major League Soccer (@MLS) September 7, 2019