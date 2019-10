Raúl Zapag, presidente de Cerro Porteño aseguró que su comisión directiva no ve con buenos ojos el formato que plantea la Asociación Paraguaya de Fútbol. Empero afirma que apoyará lo que la mayoría decida.

El titular azulgrana, en charla con Radio Universo dijo que como club no presentaron una alternativa, pese a que Robert Harrison sugirió a cada presidente hacerlo.

También aseguró que así como están las cosas, Cerro Porteño no votará a favor del planteamiento actual que propone una rueda de todos contra todos y liguilla en estadios neutrales.

En lo que sí Zapag está de acuerdo es en acortar la extensión del calendario, ya que cree que es muy largo un torneo de 44 fechas y tener que alternar con Copa Paraguay y certámenes internacionales.

Raúl manifestó que la institución a su cargo buscará lo mejor para el fútbol paraguayo y que para ello, el martes, en la siguiente reunión darán su opción que tienda a categorizar el campeonato.

Dejó en claro que no le gusta perder la localía en La Nueva Olla, en virtud de que la administración de su hermano Juan José invirtió una suma onerosa de dinero para dotar a la entidad de un estadio confortable y de primer mundo.

Esa es una de las razones por las que no está de acuerdo con el formato sugerido. Además considera que no hay un sistema que convenga a unos y perjudique a otros, dado que no existe un torneo perfecto.

Entre otras cosas, Cerro Porteño está de acuerdo con la extinción de la ley sub 19, ya que asegura que no hay necesidad de exponer a los chicos y apresurar su maduración profesional.