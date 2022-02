La tercera fecha del Apertura tenía como duelos resaltantes los de Cerro vs Guaraní y Olimpia vs Libertad y ambos cotejos no decepcionaron. En el primer encuentro del sábado el Ciclón se impuso con contundencia por 2 a 0 a un desorientado equipo Aborigen, que suma solo un punto en tres partidos y lo más alarmante es que no marcó un solo gol

En ese encuentro se dio el esperado debut del boliviano Marcelo Moreno Martins quien jugó 20 minutos mostró poco, se notó que todavía no está en sintonía con sus compañeros de equipo. En Guaraní una vez más el desorden y la falta de juego colectivo le pasó factura, dejándolo en los últimos lugares de la tabla.

En el partido que cerró la fecha Olimpia y Libertad, ambos no se guardaron nada, gran marco de público cuatro goles, emociones por ambos lados, la vuelta de Roque y expulsiones marcaron la igualdad.

Olimpia mucho empuje, buen juego por pasajes del encuentro, pero Libertad lo fue superando de a poco, al final un gol anulado por posición adelantada de Óscar Cardozo, marcó un final electrizante.

En lo que respecta a la tabla de puntuación Resistencia y Cerro Porteño son únicos líderes con 9 puntos, Libertad y Sol, son los escoltas con 7 puntos, con 5 puntos quedó Olimpia, con 4 puntos están General Caballero y 12 de Octubre, mientras Guaraní, Guaireña, Tacuary y Nacional sólo cosecharon un punto producto de un empate y dos derrotas, pero el más comprometido es Ameliano que no pagó un solo juego.