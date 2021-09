Con base en las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional, a través de sus autoridades oficiales sanitarias y del deporte, se acordó habilitar solo un 20 % de cada sector del primer recinto nacional para las personas que deseen vivir este reencuentro con la Albirroja.

La venta online de entradas para las personas mayores de edad que tengan el Carnet Verde del Hincha Seguro arrancó anoche.

El hincha que aún no cuenta con el Carnet Verde del Hincha Seguro, debe ingresar a https://bit.ly/carnethincha y registrarse, indefectiblemente.

A partir de allí habrá dos opciones de carnet:

- Si cuenta con la dosis completa de vacunación contra el COVID-19 (programa de vacunación completo) recibirá el Carnet Verde. Cuando lo reciba, podrá hacer click en “Comprar entrada” para adquirir su boleto.

El interesado debe presentarse al estadio con su entrada, cédula de identidad, su Carnet Verde y su Carnet de Vacunación para los controles de acceso.

- Si la persona recibió una sola dosis -o no cuenta con ninguna, recibirá el Carnet Naranja. Para acceder a la compra de entradas deberá realizarse primero un test de antígeno (48 horas antes del partido) y con el resultado negativo podrá presentarse a comprar su entrada en los puntos de venta habilitados por Visión Banco desde el jueves 2 de septiembre:

Las personas que cuenten con el Carnet Naranja podrán adquirir únicamente entradas al sector de GRADERÍA SUR.

Entre otros puntos resaltantes a tener en cuenta, no se permitirá el ingreso de menores de 18 años y no estarán habilitados los sectores de Preferencia B, C y D, al igual que el Palco de los Campeones y las Butacas Vitalicias.

La APF se encargará del control en los accesos al estadio y la Secretaría Nacional de Deportes de fiscalizar el proceso, así como de la supervisión de todos los pasos de los asistentes al estadio solicitando sus registros correspondientes que realizaron en la plataforma.

HORARIOS DE ATENCIÓN

* Visión Banco Casa MATRIZ

- Jueves - 8 a 17 horas.

- Viernes - 8 a 17 horas.

- Sábado - 8 a 17 horas.

* Boleterías del Estadio De los Defensores del Chaco:

- Viernes - 8 a 17 horas.

- Sábado - 8 a 17 horas.

- Domingo - 8 a 12 horas.

El costo de las entradas: