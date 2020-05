El empresario uruguayo se cansó de esperar y salió a exponer el caso.

En este sentido, Boghtchumian contó que no recibió su comisión por la llegada de Ignacio Pallas al equipo azulgrana en 2017. En su momento, prefirió no armar un escándalo y habló con Juan José Zapag, que le prometió resolver la situación en la brevedad posible, pero ya pasaron tres años.

"Me hicieron viajar dos veces y no me prepararon los cheques. El presidente que está ahora (Raúl Zapag), está de tránsito, no quiero problemas con Cerro Porteño. No los voy a demandar, pero estoy molesto", indicó hoy en Monumental.

El hombre es contundente. "Quiero cobrar mi comisión, yo quiero una solución que me digan cual es el plan de pagos”, zanjó.

En otro punto, Boghtchumian comentó que Pallas también tenía un monto por cobrar al salir del club (2018) y que, al parecer, arregló esa situación.