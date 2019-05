Los Premios 'The Best' incluirán dos nuevos galardones de fútbol femenino

Madrid, 6 may (EFE).- La próxima edición de los premios 'The Best', que se entregarán el 23 de septiembre en Milán, incluirán dos nuevas distinciones de fútbol femenino para reconocer por primera vez a la mejor guardameta y al 11 mundial FIFA FIFPro en esta categoría.