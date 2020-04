Empezaba la segunda rueda de las eliminatorias para el Mundial Galo y sorpresivamente, el combinado paraguayo y el colombiano llegaban al encuentro compartiendo la punta del torneo, con 17 unidades.

El triunfo era vital para los albirrojos de modo a apuntalar su clasificación a la cita ecuménica de los franceses. El partido empezó y Carlos Gamarra, casi al empezar puso en ventaja a Paraguay, que a partir de ese momento replegó sus líneas buscando el contragolpe.

En el momento de asedio colombiano el arquero Chilavert tapó dos mano a mano al Tino Asprilla y hubo otros encontronazos entre ambos en el área paraguaya. Así empezó el duelo entre Chilavert y Asprilla. En esa época el atacante colombiano era la máxima estrella del Newcastle inglés y el arquero era el capitán y líder del Vélez Sarsfield argentino, que ganaba todo lo que disputaba. Un verdadero combate de titanes.

La lucha entre ambas estrellas llegó a su punto culminante sobre los 34 minutos del segundo tiempo cuando Chilavert cometió una falta penal sobre Asprilla y este devolvió el golpe, siendo expulsados ambos jugadores. El escándalo se desató cuando Chilavert rumbo a los vestuarios agredió de un puñetazo al rostro del colombiano, produciendo la réplica de los suplentes del rival y por poco se desencadenó una batalla campal.

El partido continuó luego de 10 minutos de interrupción, con el ingreso de Rubén Martín Ruiz Díaz, en vez de Harles Bourdier, para ocupar la valla dejada por Chilavert. Mauricio Serna efectivizó la pena máxima para Colombia y a dos minutos del final, Derlis Soto anotó el segundo tanto, consiguiendo la albirroja el triunfo y la punta en forma solitaria.

Chilavert fue suspendido por la Conmebol, por cuatro partidos, coincidiendo esa etapa con el peor momento del seleccionado paraguayo en aquella eliminatoria. De 12 puntos en disputa, solo consiguió tres, incluyendo tres derrotas al hilo. Chilavert reapareció en al arco paraguayo, en el triunfo, 2-1, frente a Bolívia, que aseguró la presencia compatriota en el Mundial de Francia 98.

LA SÍNTESIS: PARAGUAY 2 – COLOMBIA 1

Miércoles 2 de abril de 1997.

Eliminatorias para Francia 1998. 1ª fecha, 2ª rueda.

Estadio: Defensores del Chaco.

Árbitro: Wilson Mendonca de Souza. Líneas: Valter Reis y Ednilson Corona (brasileños).

Paraguay: José Luis Chilavert; Celso Ayala, Catalino Rivarola y Carlos Gamarra; Francisco Arce, Harles Bourdier (84’ Rubén Martín Ruiz Díaz), Roberto Acuña, Julio César Enciso y Derlis Soto; Arístides Rojas (58’ José Saturnino Cardozo) y Julio César Yegros (65’ Pedro Sarabia). DT: Paulo César Carpegiani (brasileño).

Colombia: Farid Mondragón; José Santa, Osmán López, Alexis Mendoza y Hugo Galeano; Mauricio Serna, Harold Lozano (60’ Víctor Pacheco), Leonel Álvarez (89’ Anthony de Ávila) y Carlos Valderrama; Faustino Asprilla y Víctor Hugo Aristizábal (76’ Hamilton Ricard). DT: Hernán Darío Gómez.

Goles: PT: 6’ Carlos Gamarra (P). ST: 41’ Mauricio Serna, de penal (C); 43’ Derlis Soto (P). Amonestados: 44’ Ayala y 57’ Arce (P); 87’ Álvarez (C). Expulsados: ST: 34’ Chilavert (P) y Asprilla (C).

Recaudación: 1.825.000.000 de guaraníes por 37.297 pagantes. Ingresantes: 45.000 aficionados.