La serie, denominada 'Pros Behind the Pros' (Los profesionales tras los profesionales), consta de cuatro capítulos breves de unos 10 minutos cada uno, ha sido elaborada por un patrocinador del conjunto azulgrana, la marca de electrodomésticos turca Beko.

En ellos participan personas que forman parte del día a día de los jugadores azulgranas, como el chef Adrià Ponce, la responsable de menús Marta Miguel o la nutricionista Toña Lizarraga, que en el primer capítulo, denominado 'Fuelling Barça' (Alimentando al Barça) explican cómo elaboran las comidas del conjunto azulgrana, durante su gira de este verano en Japón y Estados Unidos.

El segundo episodio, denominado 'Training Days' (Días de entrenamiento), cuenta con la participación de los preparadores Josep Antoni Ponzanco, Edu Pons y Joan Barbarà, que detallan algunas claves sobre la preparación física y técnica que realiza el Barcelona durante la pretemporada.

Estos dos capítulos ya se pueden visionar en el canal de Beko en la plataforma de vídeos Youtube, y próximamente se darán a conocer otros dos: 'Dress for success' (Vestidos para el éxito) en el que se conoce a los encargados del material técnico azulgrana, y 'Who's the next?' (¿Quién es el siguiente?) que relata el trabajo en La Masía.

El documental forma parte de una estrategia de Beko, patrocinador del Barcelona, para promocionar la alimentación saludable, especialmente entre los más jóvenes, para combatir la obesidad infantil.

"Hemos escuchado a los mejores futbolistas, como es el jugador del FC Barcelona Gerard Piqué y, esta vez, vamos a estar entre bastidores, mostrando el trabajo de los diferentes profesionales detrás de los futbolistas para ayudar a las personas de todo el mundo a vivir vidas más saludables", aseguró en un comunicado el director de Marketing de la empresa turca, Zeynep Yalim Uzun.