Celso Ayala no dudó en mandar al frente a sus jugadores, a quienes acusa de no tener ganas y actitud ganadora. Sportivo Luqueño perdió su segundo partido y la cuerda presiona al cuello del equipo.

​“Fue un partido en el que no hubo grandes diferencias entre uno y otro equipo. Me molesta mucho la forma de mitad de cancha donde no lastimamos”.

Eso declaró el entrenador de Sportivo Luqueño luego de consumarse la derrota ante Sol de América por la segunda fecha del campeonato.

Asegura tajantemente que “No tuvieron ganas y es eso lo que más me molesta. Me preocupa la falta de actitud, no vi la agresividad que yo pido y tendremos que trabajar más”.

“Hay cosas que se pueden mejorar y trabajar pero la falta de actitud es la que más me molesta”, insistió el Chito.

Luqueño cayó en la primera fecha ante Cerro Porteño y con los dos tropiezos empieza a aflorar el miedo a los decimales.

“Tenemos siempre presente el promedio. No se pudo de nuevo esta vez, pero no hubo fuerza ni las ganas que sí se tuvo en el primer partido”, dijo.

Asimismo remarcó que “aquí no es cosa de sólo entrar a jugar y cumplir. Hay que querer ganar. No me gusta sólo entrar a cumplir”.

“Se están jugando la vida, su trabajo, el porvenir de sus familias y no entiendo cómo un jugador puede entrar a la cancha sin hacer lo que se practicó en la semana”, criticó.

También reconoció que “se puede perder porque es un juego, pero hay formas de perder”.

“Hay quienes se rompen el alma pero no alcanza que sea la mitad, debe ser de todos el compromiso, no de cinco o seis nomás”, añadió.

El próximo juego será ante Guaireña, un rival directo en el tema del descenso.