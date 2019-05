"Puedo decir que estoy preparado, que estoy haciendo todo lo mejor posible y que estar en la selección siempre fue uno de mis grandes objetivos", declaró el jugador en una entrevista difundida este domingo por el canal de televisión Globo.

Moura, quien en el Tottenham reencontró el fútbol que no pudo mostrar en el PSG francés, dijo que no ha conversado recientemente con el seleccionador brasileño Adenor Leonardo Bachi "Tite", pero sí confesó que espera que él "haya visto el partido" de semifinales de la "Champions" frente al Ajax holandés, en el que anotó tres goles.

Aunque no tenga noticias de Tite, Moura confesó que el próximo día 17 estará pendiente de la convocatoria que hará el seleccionador para la próxima edición de la Copa América, que se disputará entre el 14 de junio y el 7 de julio en Brasil.

"Estaré a la expectativa", apuntó el jugador, que a sus 26 años ha sido convocado para 35 partidos de la selección brasileña, aunque en casi todos estuvo como suplente, como ocurrió durante toda la Copa América de 2011, en Argentina, en la que no llegó a entrar en acción.

No fue convocado para el Mundial de Brasil'2014 ni para el de Rusia'2018, y la última vez que vistió la camisa de la selección fue en octubre del año pasado, en un amistoso frente a Arabia Saudí.

Ahora, apuesta por esos tres goles en las semifinales del más importante torneo de clubes del mundo, que considera una vitrina ideal para ser tenido en cuenta por Tite.

"Creo que fue una buena oportunidad para demostrar que tengo la capacidad necesaria para ser convocado", pues "son partidos de ese nivel en los que uno queda más evidente y muestra mejor lo que es capaz de hacer", indicó.

Sin embargo, admitió que eso pudiera no bastar. "Sabemos de la importancia de esos partidos (de la Liga de Campeones de Europa) para el fútbol mundial, pero si eso va a ser suficiente para que me convoquen a la selección, no lo puedo saber", apuntó.