El técnico de Chivas de Guadalajara del fútbol mexicano, el paraguayo José Cardozo, afirmó que su equipo no merecía perder ante Pachuca anoche en el torneo Apertura pues generó mayores oportunidades de gol aunque no supo aprovecharlas.

"No merecíamos perder, ni cómo perdimos. No se veía un Pachuca que pudiera meter tres goles porque de ahí en más no generó nada. Fue muy abultado el marcador y me parecía que Chivas no merecía esto", dijo en conferencia de prensa.

El estratega afirmó que el equipo se va "dolido" por haber caído en casa luego de sumar tres victorias consecutivas en la liga.

"Nos quedamos dolidos porque no nos gusta perder (ante) nuestra afición, nuestra directiva. Es un club grande que no está acostumbrado a perder y más como viene jugando el equipo", recalcó.

Pese a la derrota ante el Pachuca por tres tantos, Chivas tuvo un buen funcionamiento, tuvo intensidad y estuvo "siempre fue al frente al ataque", aunque cometió errores en la defensiva, consideró el técnico.

El paraguayo minimizó el error del portero Miguel Jiménez que le costó a Chivas el segundo gol luego de haber empatado y aseguró que cualquiera puede cometer una equivocación y que el plantel seguirá apoyándolo.

"El que más dolido está es él y solo tenemos que estar apoyándolo permanentemente y que se levante pronto de la situación, depende de él y de la fortaleza psicológica que pueda tener", indicó.

Cardozo aseguró que Chivas mantiene la ilusión de llegar a la liguilla por lo que buscará pelear "a muerte" mientras haya una oportunidad para lograrlo.

"Sabemos hacia dónde vamos y mientras haya esperanza vamos a seguir luchando hasta el final. Como cualquier equipo tenemos el sueño de poder entrar en la liguilla y mientras tengamos la posibilidad vamos a pelear a muerte", afirmó.

Chivas tendrá un descanso debido a las fechas FIFA por lo que sus jugadores disfrutarán de unos días libres para "despejar la mente", adelantó el técnico.

El club jugará un partido amistoso ante el América en Estados Unidos, para luego visitar al Monterrey el próximo 15 de septiembre, en la jornada 9 de la liga.