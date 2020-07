El titular del Kelito expresó todo su malestar por la expulsión que sufrió Rodrigo Alborno anoche ante Cerro Porteño en barrio Mburicaó. No negó que su equipo haya perdido por sus propias falencias, pero algo tuvo que ver la intervención de los árbitros.

“Alborno juega la pelota, no toca al jugador de Cerro y recibe la roja, pero vez pasada, la patada de Richard Ortíz fue para amarilla. No miden con la misma vara ¿Cuál lo que es el criterio al final? No se donde vamos a parar así”, disparó hoy en charla con Futgol.

Otro punto tiene que ver con los recurrentes llamados de la asistencia por vídeo. “El VAR intervino mucho, se habrá jugado como 25 minutos nomas. Nos pasamos hablando del arbitraje y no del fútbol. Acá los protagonistas están siendo los árbitros”, lamentó.

Para finalizar, Ortega destacó las virtudes de Cerro Porteño y no quiso “justificar ni culpar al arbitraje”, pero “hay que tener un criterio uniforme”. “Nosotros perdimos por nuestros errores”, sentenció.