El equipo iniciará su andadura en la liga más importante del país como visitante el próximo 1 de marzo frente a Los Ángeles FC, mientras que su primer encuentro como local será contra Los Ángeles Galaxy en el estadio de Fort Lauderdale, una ciudad a unos 40 kilómetros de Miami.

"Es fantástico para nosotros poder ver la construcción del estadio y sentirnos parte del nacimiento del club. La verdad es que estamos felices y nos sentimos representados en cada una de las cosas que van haciendo", dijo el uruguayo Diego Alonso, entrenador del Inter Miami.

El complejo de entrenamiento está situado frente al campo que el Inter Miami está remodelando como sede provisional a la espera de construir su estadio definitivo en Miami.

Estas instalaciones de 50.000 pies cuadrados (4.645 metros cuadrados) y 7 campos profesionales, que serán el hogar de todos los equipos de Inter Miami, incluidos MLS, USL League One y la Academia, todavía tiene operarios trabajando en ellas.

Una vez completada la construcción incluirán cocina, cafetería, salón, aulas, gimnasio, laboratorio de rendimiento, salas de hidroterapia y tratamiento, así como salas de tácticas y salas de entrenamiento.

Taking a spin (literally) around the #InterMiamiCF Training Complex during today’s training. pic.twitter.com/LWo1ck5MqD

— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) February 10, 2020