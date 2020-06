Se agudiza la crisis de los vecinos de la ciudad de Luque.

En este sentido, el plantel auriazul decidió no presentarse mañana a las tomas de muestras que la Asociación Paraguaya de Fútbol financia para la vuelta de la alta competencia.

En este sentido, los jugadores no encuentran otra opción ante la falta de pagos y promesas incumplidas por parte de la directiva encabezada por Celso Cáceres Rojas, que esta semana sufrió la renuncia de 14 de sus 18 miembros.

Según pudo saber HOY Deportes, el líder opositor Hugo Rodríguez intentará conciliar una solución en las próximas horas.

CASO GENERAL DÍAZ

La cosa está que arde para los coterráneos. Es que en General Díaz tampoco no llegan a un acuerdo para cobrar los meses adeudados y, consecuentemente, los jugadores plantean adoptar una medida similar para presionar al presidente Jorge González.

"En nuestro caso es la misma historia (que Luqueño), no nos vamos a presentar mañana hasta que lleguemos a un acuerdo con el presidente", afirmó Diego Vera a radio Cardinal.

LO QUE DICE APF

El doctor Gerardo Brunstein alegó que si General Díaz y Luqueño no se presentan a sus respectivos turnos, igual se les dará otra fecha. “Si no pueden cumplir el protocolo, no van a poder competir, es sentido común. Si no pueden cumplir el protocolo, no pueden entrenar. Si no pueden entrenar, no pueden competir”, insistió el jefe médico de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) en charla con Unión FC.

El calendario apura. Se estableció la vuelta a los entrenamientos individuales desde el lunes 8 de junio. El retorno a los entrenamientos colectivos será el lunes 22 de junio. El Apertura 2020 se reanudará el 17 de julio, si no hay contratiempos.