Las últimas horas del estratega uruguayo en la banca del Santo Norteño. ​

En este sentido, informes periodísticos apuntan hacia diferencias entre García y el presidente del club santaniano, Néstor Arévalos.

"Cuando hay diferencias de valores de vida, yo no tranzo con eso, tengo otra crianza. No me gusta que se metan en mi trabajo, como yo respeto, quiero que me respeten", dijo a los medios.

La situación llegó a un punto de no retorno y la decisión del adiestrador charrúa es indeclinable.