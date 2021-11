El arquero paraguayo (33) se mostró “contento” por la consagración del Botafogo como nuevo monarca de la Serie B brasileña, lo que le permite volver a la Serie A.

No ocultó su malestar por estar tanto tiempo fuera por la avería que, según él mismo manifestó hoy en charla con Deportes Uno, se trató mal y hasta le pudo costar la carrera.

La cosa fue tan turbia que hasta le propusieron una intervención nada convincente. "Los médicos de Botafogo me quisieron hacer una cirugía que nunca se le hizo a ningún atleta, de haber aceptado me hubieran cortado la carrera. Hoy esos médicos ya no están en el club", contó.

"Intenté seguir con el tratamiento, pero después el doctor Carlos Frutos me sugirió la cirugía. Él me salvó la carrera. Pude haberme operado antes, pero eso es fácil decir hoy", explicó.

Su último partido oficial fue el 8 de octubre del año pasado, atajando por la selección paraguaya en el empate 2-2 ante Perú. Desde ahí ya no volvió a las canchas, pero sirvió para dar cuenta de la gravedad de la lesión. “De no haber jugado aquel partido contra Perú hubiera estado en la misma situación. La situación se manejó mal dentro de mi club", reconoció.

El canterano cerrista pasa página y ya mira lo que será la próxima temporada. "Físicamente ya estoy bien, me falta el ritmo de partidos para ir recuperando mi mejor nivel. Sé que con una buena pretemporada voy a estar al 100 % el próximo año”, zanjó.

De momento, tiene una oferta del Botafogo para negociar su renovación, pero no descarta cambiar de aires.