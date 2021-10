Con la presencia de cinco países de la región denominados “prioritarios” (Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay) -más el invitado de Estados Unidos-, comenzó el Pacific Challenge en Montevideo, torneo que tiene como característica principal potenciar a jugadores M23.

Y Paraguay, dirigido por el argentino Ricardo Le Fort, no fue rival para los Cóndores y cayó por un amplio, muy amplio, 62-0. Nada más que agregar.

La selección guaraní no tiene tiempo que perder en lamentos ya que el martes enfrentará a la gran candidata, Argentina XV, y el sábado a otro de sus rivales directos, Brasil.

SÍNTESIS

CHILE (62): 1. Vittorio Lastra, 2. Diego Escobar, 3. Esteban Inostroza, 4. Manuel Ripamonti, 5. Santiago Pedrero, 6. Agustín Pérez, 7. Thomas Orchard, 8. Joaquín Milesi, 9. Lukas Carvallo (c), 10. Diego Wernken, 11. Vicente Tredinick, 12. Juan Piña, 13. Clemente Armstrong, 14. Cristobal Game, 15. Luca Strabucchi.

Ingresaron en el segundo tiempo: 16. Jorge Delgado, 17. Salvador Lues, 18. Mauricio Gómez, 19. Maximiliano Silva, 20. Vicente Fernández, 21. Ernesto Tchimino, 22. Benjamín Videla, 23. Tomás Alvarado.

Entrenador: Pablo Lemoine.

PARAGUAY (0): 1. Gastón Salvi, 2. Lucas Otaño, 3. Martín Sitjar (c), 4. Guillermo López Moreira, 5. Mariano Garcete Elli, 6. Matías Benítez, 7. Ariel Núñez, 8. Lautaro Brítez, 7. Ariel Núñez, 8. Lautaro Brítez, 9 Elías Torres, 10. Sebastián Urbieta, 11. Marcelo Matiauda, 12. Tomás Mussi, 13. Juan Chilavert, 14. Ignacio González, 15. Arturo López.

Ingresaron en el segundo tiempo: 16. Luciano Weston, 17. Daniel Cabral, 18. César Pérez, 19. Jesús Montiel, 20. Nicolás Arias, 21, Gonzalo Villalba, 22. Andrés Borgognon, 23. Gianfranco Parodi.

Entrenador: Ricardo Le Fort.

PUNTOS EN EL PRIMER TIEMPO: 9´ Penal de Diego Wernken (CH), 17´ Try de Joaquín Milesi convertido por Diego Wernken (CH), 27´ Penal de Diego Wernken (CH, 37´ Try de Diego Escobar convertido por Diego Wernken (CH, 41´ Try de Vicente Tredinick convertido por Diego Wernken (CH).

Resultado parcial: Chile 27–0 Paraguay

PUNTOS EN EL SEGUNDO TIEMPO: 1´Try de Cristobal Game convertido por Diego Wernken (CH), 15´ Try de Lukas Carvallo convertido por Diego Wernken (CH), 24´ Try de Benjamín Videla convertido por Diego Wernken (CH), 36´ Try de Ernesto Tchimino convertido por Diego Wernken (CH), 39´Try de Benjamín Videla convertido por Diego Wernken (CH).

AMONESTADOS: PT: 36´ Ariel Nuñez (P).

ÁRBITRO: Tomas Bertazza (Arg).

CANCHA: Estadio Charrúa (Montevideo).