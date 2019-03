Maradona reconoció anoche en conferencia que la realidad de la selección de Argentina sí lo tiene molesto.

Pues su derrota 3-1 ante Venezuela en un amistoso disputado en Madrid dejó mal sabor y el Pelusa considera que los jugadores no merecen vestir la albiceleste.

“Venezuela es un equipo formado y Argentina entró por la ventana en lugar de por la puerta, traicionan y le mienten a la gente”, disparó.

Maradona dijo considerarse “muy argentino” y que se siente “parte de otra camada de entrenadores”, haciendo alusión a la formación de Lionel Scaloni, actual DT del combinado argentino.

“Este equipo no merece la camiseta porque no la llevan tatuada y no tienen ni puta idea de lo que hacen”, mencionó.