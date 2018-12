El inminente fichaje del laureado Rodrigo ‘Popi’ Muñoz detonó los ánimos de uno de los hijos de la casa.

En este sentido, Pablo Gavilán contó hoy que está cerca de ir al River Plate, campeón de la Intermedia 2018 y que el próximo año marca su retorno al círculo de honor, para seguir su carrera; pero eso sí, no quiere más vínculos (extensiones de contrato) que lo amarren a Cerro Porteño.

“Posiblemente me vaya a River. Tengo todo el 2019 contrato con Cerro, pero mi idea es rescindir y liberar el pase”, señaló en charla con La Sobremesa de radio Monumental.

El jugador, de 29 años, ha tenido vínculo con el Ciclón desde que debutó en Primera (2011). Salió a préstamo en dos ocasiones (Independiente CG y Deportivo Santaní) y siempre que se dio la posibilidad de volver, lo hizo con gusto.

Tuvo tal predisposición que respondió con ganas cuando nadie se animó a fichar para ser suplente de Antony Silva. El ánimo suyo cambió con la noticia de que el uruguayo Muñoz está a tiro de firma, lo que no le merece opiniones suaves.

“No sé por qué no confían en mí, no sé. Me molesta la forma en que se portaron conmigo en Cerro, ¿por qué no me liberan el pase?”, disparó.

Sea cual fuese el escenario, el portero tiene pie y medio fuera de barrio Obrero.