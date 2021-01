El tucumano se encargará de los proyectos que conciernen a las distintas secciones deportivas que componen el conglomerado de medios del Grupo Nación. Sin más tiempo que perder, echó manos a la obra y se hizo un espacio en su ajetreada agenda para conversar con HOY Deportes.

“Al Grupo Nación lo veía desde Argentina hace ya mucho tiempo. Veo que es un grupo dinámico, ambicioso y que avanza. En la actualidad, en lo que son los medios, es una industria muy dinámica, cambiante y hay que estar adaptándose todo el tiempo, y vi que el Grupo Nación estaba siempre desarrollando muchos proyectos interesantes”, comentó.

Coronel estudió MBA Media and Entertainment y Programa Internacional de Medios y Entretenimiento en la Universidad de Palermo (Buenos Aires). Posee un Diplomado en producción de contenidos de internet y multimedia por la Taller Escuela Agencia (TEA) de Buenos Aires, y una Licenciatura en periodismo deportivo, por la misma.

“VI QUE ALGO ESTABA PASANDO EN PARAGUAY”

“Hubo una cobertura espectacular sobre la pandemia que posicionó muy bien al Grupo, en especial a GEN. Más la compra de los derechos de la selección paraguaya. Desde Argentina, con humildad lo digo, vi que algo estaba pasando en Paraguay, y por suerte mi ciclo en Fox Sports se cumplió. El mismo día que me fui ya tuve un acercamiento. Y nada, estoy cumpliendo un sueño que tenía, que era el trabajar en Paraguay, que es un país al que le tengo mucho cariño”, comentó.

Llegó, se instaló y comenzó a estudiar guaraní, porque como él mismo lo define, “si es un idioma que se habla acá, yo tengo que aprender. No voy a ser un experto, pero para aprender e integrarme”.

En su foja destaca el amplio recorrido que desarrolló en Fox, donde fue director de contenido en línea de Fox Sports y Fox Sports Play Latam, así también llevó la gerencia de proyectos online del Cono Sur y fue editor principal online del Cono Sur para la misma empresa, entre otros cargos.

PLANES

Coronel considera al Grupo Nación “una usina gigante para generar contenido” y por ello la hoja de ruta tiene entre ceja y ceja consolidar el liderazgo de sus medios, en las distintas áreas.

“Tiene tres diarios con perfiles súper interesantes. Tiene su canal, sus radios y sus plataformas digitales. Tenemos que entender que el contenido tiene que ser fluido, y encontrar el canal para llegar a la audiencia, en el lugar donde hay que encontrarla. Tenemos un equipo que es muy proactivo en diseñar contenidos. Lo que busco es potenciar y desarrollar más estos canales”.

OBJETIVOS

“El primer objetivo es entender que podemos potenciarnos de todas las propiedades, de todos los medios del Grupo. Potenciar esa usina de contenido, como te decía. Asegurarnos que todos los canales de distribución de contenido se beneficien de eso y también tenemos los objetivos del calendario (eliminatorias, rally, Copa América, torneos de clubes, etc.)”.

LOS ROMERO

El nuevo gerente no perdió la oportunidad de opinar del tema del momento: los hermanos Romero y el caos que impera en el vestuario del San Lorenzo de Almagro.

Cree que el caso -en la prensa argentina- tiene un tratamiento “polémico”, y dio su parecer. “No quiero calificar, no quiero asumir ese rol (‘inquisidor’ de colegas). (El fútbol) genera pasión porque es algo que te sale de las entrañas. Y bueno, es muy raro que alguien no se emocione cuando se plantea el debate. Uno toma su postura. El deporte es pasión y uno no es neutral cuando se trata de información. Los periodistas lo vivimos de una manera muy especial. Es muy raro que un periodista no tenga vocación de periodista. La mayoría está ahí y está cumpliendo sus sueños. Y por ahí eso hace que se desvíen por su labor, que tengan un compromiso pasional”.

“SUPER AGRADECIDO POR LA OPORTUNIDAD”

Fan del fútbol paraguayo y de las costumbres de la tierra guaraní, Coronel no escatima en elogios por la oportunidad laboral que le lleva a cumplir un sueño largamente anhelado.

“Quiero empaparme del Paraguay, quiero aprender; yo vengo a aprender, quiero aprender la cultura, de como son acá, de los medios. Para mejorar como ser humano y también aportar lo mío”.

Contó que en su momento impulsó el desarrollo de proyectos para el mercado paraguayo desde Fox Sports, pero que por A o B motivo no pudieron ser. Ahora, con las herramientas a su disposición, espera poder al fin dar rienda suelta a los mismos.

“Vine al Paraguay por primera vez en 2011 y en 2017 unas 25 veces. Me gusta mucho el país, me enamoré del país y también me gusta mucho la forma de ser del paraguayo. Paraguay es como un secreto bien guardado, es una tierra de oportunidades, hay un capital humano muy interesante y hay mucho por hacer. Esto es un desafío muy grande para mí, estoy donde quiero estar”, sentenció.