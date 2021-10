El presidente Miguel Brunotte se va quedando solo a medida que se acerca la Asamblea General del 11 de noviembre.

En este sentido, hoy se supo que José Montero (directiva), Ezequiel Fanego (directiva), Rodrigo Nogues (tesorería), Jairo Yambay (tesorería), Álvaro Bilbao (secretaría), Hector Palazón, Bruno Duarte, Fernando Ortíz, Ariel Somoza, Jorge Quintana (fiscalización) y lo miembros del Tribunal Electoral Independiente: Mauricio Cáceres, Diego Molina, Fernando Benítez y Enrique Dami se alejaron de sus respectivos cargos.

Todos los renunciantes son del bloque ‘pro Trovato’.

En este sentido, Bruno Duarte comentó en charla con Fútbol A Lo Grande que el balance a presentarse tiene (mucho) que ver en la cuestión. "Yo tengo que firmar avalando un balance del cual no fui parte, por eso estoy renunciando. No puedo avalar algo del cual no participe".

La situación es extrema. Olimpia debe 53 millones de dólares y el tiempo apremia. “Yo estoy a la expectativa como un hincha más, esperemos que se salga de la mejor manera, porque necesitamos paz, y que nuestros acreedores entiendan la situación actual", sentenció.