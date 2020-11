“Los indicadores no nos permiten avanzar. El público en los estadios de fútbol no será posible aún. Hubo un pedido, pero eso no será posible. Por lo que resta del año, del torneo Clausura, no se podrá”, indicó el ministro.

Días atrás los presidentes de Cerro Porteño y Olimpia, Raúl Zapag y Miguel Brunotte, y el presidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol, Robert Harrison, se habían reunido brevemente con el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, para hablar de la posibilidad, lo que finalmente hoy recibió respuesta.

“Estamos viendo con alguna preocupación después de unas ocho semanas de meseta, un descenso y luego un ascenso que nos aproxima al promedio de esta meseta. La curva de fallecidos se encuentra relativamente en descenso”, explicó Mazzoleni.

Este repunte coincide con la vuelta a la normalidad -bajo protocolos- de todas las actividades, salvo las que implican una concurrencia masiva, y las autoridades sanitarias tratan de llamar a la contención antes de que comiencen los festejos navideños.

De esta manera, el Clausura 2020 terminará de jugarse como comenzó, a puerta cerrada y con acceso limitado solo a los dirigentes y el personal logístico y de prensa necesario para la realización del evento deportivo.