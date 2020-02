La escudería austriaca fue el tercer equipo en presentar su coche para la nueva temporada tras el lanzamiento completo del Ferrari SF1000 y las primeras imágenes del Haas VF20. Se trata de una evolución del RB15 del año pasado que terminó en tercera posición, por detrás de Mercedes y Ferrari, en la clasificación de constructores.

El nuevo coche se desveló sin camuflaje, con los colores tradicionales, y presenta muchas similitudes con su predecesor. Una de las mayores novedades se observa en el morro, donde presenta una innovadora entrada de aire. Será la segunda temporada de la alianza de la escudería austriaca con Honda.

Verstappen rodó en pista durante este miércoles en Silverstone mientras que Albon se pondrá al volante del RB16 en las pruebas de pretemporada de Montmeló que comenzarán el próximo 19 de febrero.

El RB16 lucirá por última vez en su monoplaza a la marca Aston Martin, que en la temporada 2021 pasará a patrocinar al equipo Racing Point.

El binomio Red Bull-Honda buscará confirmar las buenas sensaciones de ritmo y fiabilidad ofrecidas la pasada temporada, donde Verstappen ganó tres Grandes Premios y terminó el Mundial en tercera posición, y dar un paso más para luchar por el último título de la era híbrida.

Red Bull tratará de volver a ganar el Mundial, cosa que no sucede desde que lo hiciese el piloto alemán Sebastian Vettel en 2013.

The RB16, here to charge @Max33Verstappen racks up the first laps of 2020 at Silverstone #ChargeOn pic.twitter.com/VeUElr1ofV

— Aston Martin Red Bull Racing (@redbullracing) February 12, 2020