Jorge Martín Núñez, exentrenador de la reserva de Cerro Porteño, indicó que el gran ‘drama' del Ciclón no es el no ser campeón, es que Olimpia sí lo haga.

El hoy día asistente técnico de Carlos Humberto Paredes en Independiente de Campo Grande soltó declaraciones que, a estas alturas, no caen en gracia a la exigente hinchada cerrista.

En este sentido, Jorge Martín dijo que la dirigencia de Cerro prefiere traer técnicos extranjeros porque así se ahorra el stress de respaldar a los paraguayos.

“Es fácil traer gente extranjera, cuando venimos los técnicos de acá tiene que ser todo rápido, no tienen las agallas para bancarnos”, indicó en charla con radio la Unión.

Para Núñez, el principal ‘drama’ del coloso azulgrana está en la forma de pensar. “En Cerro lo que más desespera no es que no se salga campeón, es que sale campeón Olimpia”, arremetió.

En otro punto, lamentó que la dirigencia no apueste lo suficiente por los chicos de la casa. Tal es el caso de Isidro Pitta, que hoy la descose en el Deportivo Santaní.

“Él (Pitta) salió de Cerro porque no quisieron apostar por él. Un lunes de mañana no van directivos a ver la reserva, lógicamente no conocen a los jugadores”, sentenció.