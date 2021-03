El arquero uruguayo de Cerro Porteño no se desanima por la lesión que tiene y que lo deja postergado, incluso obligando al club a contratar a otro portero.

Muy por el contrario. El experimentado golero afirma que colgar los guantes no está en los planes más cercanos.

Conversando con Radio Universo, Muñoz dijo que “ni cerca estoy de retirarme, tengo contrato hasta diciembre y ya estaré para junio o julio”.

Está convencido de que debe volver a ganarse el puesto, que “de momento es para Miguel Martínez”, según su concepto, pero sabe que volverá a la titularidad.

“Si no me gano un lugar en Cerro Porteño será en otro lado", afirmó enfáticamente el ex Libertad.

Rodrigo Muñoz tiene una dolencia en los meniscos que lo hacen ser baja al menos hasta la mitad de la temporada. Por eso, el club contrató al brasileño Jean Paulo Fernándes.