El defensor Miguel Samudio no extenderá su contrato con Olimpia. No figura en la lista que la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) recibió para los test de COVID-19.

Comenzó la recolección de muestras para los test.

En este sentido, en la nómina que confirmó Olimpia no se encuentra el ex lateral izquierdo de la selección nacional, con lo que se asume que no renovará su contrato.

Samudio, de 33 años, jugó 16 partidos, anotó un gol y ofreció 5 asistencias. Fue campeón en una oportunidad con el Decano.

La FIFA da la posibilidad de extender los contratos para terminar los torneos postergados a raíz de la pandemia, ello depende únicamente del arreglo entre el club y el jugador. Los futbolistas que no renueven sus vínculos en junio no podrán fichar por otro club hasta octubre, cuando se abra el libro de pases de la Asociación Paraguaya de Fútbol.