Fue, según explicó el club en un comunicado por la demora en responder acerca del ofrecimiento de tres años y un jugoso sueldo que le acercaron.

Pero Rojas echó luz acerca del tema y dijo que "me siento muy tranquilo por la forma que venía trabajando" y que los que mintieron fueron los directivos.

"Eso es lo que más me duele. No me mintieron a mí, sino a los hinchas. Ni siquiera a mis compañeros que trabajaron conmigo", añadió.

Expresó estar tranquilo porque mientras duró su estadía en el equipo (cuatro años) brindó lo mejor que pudo de acuerdo a sus posibilidades.

"Están poniendo en duda mi honestidad y mi profesionalismo. Están faltando a la verdad. No es cierto que no asistí a una reunión y que hablamos de montos", indicó.

También manifestó que "siempre acepté las críticas y las exigencias que implican estar en un club grande como es Cerro Porteño", pero que le duele que se refieran a él en otros términos.

"Traté de no decir nada en caliente, por eso no dije nada en estos días. Nunca fui irresponsable, prioricé los intereses grupales por encima de los míos", remarcó.

Destacó que "hago esta conferencia para despedirme de los hinchas" y que "guardo los buenos momentos que pasé en el club".

"Al hincha de Cerro le guardaré un cariño especial. No tengo la idea de generar problemas, por lo que espero que todo esto se termine", puntualizó.