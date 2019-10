En la conferencia de prensa posterior a la reunión del Consejo de la FIFA que adoptó la decisión este jueves en Shanghai, Infantino explicó que China mostró interés por acoger la nueva competición nada más aprobarse su creación el pasado mes de marzo, que hace unos días el presidente chino, Xi Jinping, le mostró su "total apoyo" y avanzó que en breve la FIFA y la Federación China empezarán a trabajar para determinar las ciudades que serán sede.

"Cuando surge el tema de los derechos humanos puedo dar la respuesta institucional, que es que la FIFA tiene una política de respeto y que fuimos la primera organización deportiva que la adoptó, pero como presidente creo que necesitamos reflexionar sobre nuestro papel. Hay problemas en muchos países del mundo y la misión de la FIFA no es resolver los problemas del mundo, es organizar fútbol en todos los países del mundo", afirmó.

Infantino afirmó que para la FIFA "todos los países son iguales" y que la organización que preside "tiene una responsabilidad social dado el poder y la magnitud del fútbol". "Debemos asumirlo y lo hacemos seriamente, pero no lo hacemos criticando a nadie, lo hacemos hablando y llevando el fútbol a todo el mundo, llevando sonrisas y esperanza", dijo.

"Me podría quedar en mi despacho en Zúrich criticando a todos los países que tiene problemas o ir a ellos. Estoy feliz de lo que hemos logrado en Irán, donde por primera vez se ha permitido a la mujer que fuera a un partido. Si nos hubiéramos quedado en Zúrich no habría pasado. No es sufiente pero es un paso. Si miramos las críticas a Catar, -yo no estaba cuando se eligió-, puedo preguntar si la situación sobre los derechos humanos es mejor ahora o antes. La respuesta es simple, es mejor ahora", prosiguió.

Infantino aludió también al encuentro jugado hace unos días entre las dos Coreas y subrayó que si con el fútbol la FIFA "puede hacer que un niño sonría en cualquier lugar está haciendo algo positivo". "Quiero creer que el fútbol puede contribuir un poco a la felicidad de millones de personas en todo el mundo", añadió.

Sobre la nueva competición, el dirigente suizo indicó que se comercializará como un "producto top" y generará el más alto beneficio por partido, aunque todo lo que obtenga se reinvertirá en el ´fútbol". "Se repartirá entre los clubes participantes y en pagos solidarios. La FIFA recibirá cero de esto de este mundial porque el cien por cien de lo que generará se reinvertirá en el fútbol", insistió.

Infantino defendió nuevamente la creación de esta nueva competición, "la primera y verdadera copa del mundo con los mejores clubes del mundo y los mejores jugadores del mundo peleando por coronarse el mejor", con 8 clubes europeos, 6 de Sudamérica, uno de Oceanía, 3 de las otras confederaciones y el organizador.

"Te puedes preguntar cuánta gente fuera de España apoya a la selección española. la inglesa o la italiana, no muchos, pero la gente que apoya a Real Madrid y Barcelona va más allá de las fronteras, son cientos de millones de personas en todo el mundo que los verán competir en una competición para coronarse al mejor del mundo. Contribuirá masivamente al desarrollo del fútbol", concluyó.