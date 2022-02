La transmisión del evento fue por las redes sociales del equipo, trataron de mostrar lo menos posible los detalles técnicos, para no dejar ver tanto a las otras escuderías. Predominan los colores de Red Bull y se pudo ver a los costados al nuevo auspiciante Oracle.

El 20 de marzo en Bahrein inicia esta temporada, que tendrá el calendario más largo de la historia con 23 carreras. El récord anterior era de 22 grandes premios.

Ready to send it Bringing in a whole new era of #F1 with our fans pic.twitter.com/jtpBptQmCJ

— Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) February 9, 2022