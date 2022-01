LeBron le dio la bienvenida a su compañero Anthony Davis con un pase para la primera canasta del juego y terminó el encuentro con una ofensiva de 33 puntos para asegurar la victoria.

El pívot Davis anotó ocho puntos en 25 minutos después de perderse 17 partidos por un esguince en la rodilla izquierda y los Lakers tuvieron buenas actuaciones desde el banquillo de Malik Monk y el veterano Carmelo Anthony.

LeBron agregó siete rebotes y seis servicios para anotación, puntuando su actuación con robos y volcadas con unos 15 segundos de diferencia a la mitad del último cuarto. Monk anotó 22 tantos, encestó seis triples, y Anthony agregó 13 cartones.

El estelar James Harden terminó con un ´triple-doble´ con 33 puntos, 12 rebotes y 11 asistencias en su fuerte juego.

Empero, con Kevin Durant todavía fuera por un esguince en el ligamento de la rodilla izquierda y el no vacunado Kyrie Irving no disponible nuevamente ahora que los Nets regresaron de su gira de cuatro juegos, los Nets no pudieron igualar a los Lakers.

Davis pareció sincronizarse de inmediato, lanzando un pase alto de LeBron en la primera posesión del juego. También bloqueó tres tiros en el primer cuarto, que terminó con los Lakers ganando 33-25 con la canasta de LeBron cuando el tiempo expiraba.

LeBron abrió el segundo cuarto con una jugada de tres puntos para llevar la ventaja a 11 puntos, y los Lakers llegaron a tener una ventaja de 14 tantos antes de llegar al medio tiempo con una ventaja de 62-53.

Los Nets se acercaron a dos a la mitad del tercero, pero LeBron hizo dos tiros en salto, Monk encestó un triple y LeBron disparó un pase a Russell Westbrook cortante que condujo a una jugada de tres puntos que coronó una rápida racha ofensiva de 10-2 y restauró la ventaja de dos dígitos 81-71.

Por los laguneros Westbrook anotó 15 puntos y Monk tuvo 16 tantos en la primera mitad, mientras que por los Nets Harden se convirtió en el jugador número 32 en alcanzar los 23.000 puntos. LeBron, Anthony y Durant están por delante de él en ese departamento.

- Jokic levanta a Denver -

En Detroit, el serbio Nikola Jokic anotó 28 puntos, la friolera de 21 rebotes y nueve asistencias, y los Denver Nuggets derrotaron 110-105 a los anfitriones Pistons.

Monte Morris anotó cuatro tiros libres en los últimos 11.5 segundos para asegurar el juego, mientras que Jeff Green agregó 20 tantos para los Nuggets en el segundo juego entre los equipos en tres noches.

Cade Cunningham lideró a Detroit con 34 puntos, ocho rebotes y ocho asistencias. Tuvo una bandeja con 1:31 minutos restantes en el juego para acercar a los Pistons a cuatro (106-102).

Jokic tuvo 19 puntos, 11 rebotes y cinco asistencias en la primera mitad, ayudando a los Nuggets a construir una ventaja de 69-59 en este tramo.

Isaiah Stewart, quien defendía a Jokic, cometió su cuarta y quinta faltas a principios del tercer cuarto, lo que permitió a Denver aumentar el margen a 15 puntos.

Los Nuggets ganaban 97-85 antes del cuarto, pero no anotaron durante los primeros cinco minutos, lo que permitió a Detroit acercarse 97-91.

Jokic consiguió su asistencia número 3.000 en la NBA en el primer cuarto.

- Resultados del martes en la NBA:

Denver a Detroit 110-105

Philadelphia a New Orleans 117-107

LA Clippers a Washington 116-115

Toronto a Charlotte 125-113

Boston a Sacramento 128-75

LA Lakers a Brooklyn 106-96

San Antonio a Houston 134-104

Golden State a Dallas 130-92

Minnesota a Portland 109-107