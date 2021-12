La Juventus completó este lunes en la Bolsa de Valores de Milán la venta del 8,25 % de las acciones no ejercidas en el primer período de suscripción, por lo que cerró la ampliación de capital de 399 millones aprobada el pasado 29 de octubre por sus accionistas.

Juventus informó que "la totalidad de los 109.700.640 derechos de opción no ejercidos durante el periodo de suscripción -que dan derecho a suscribir 98.730.576 acciones ordinarias de nueva emisión, correspondientes al 8,25 % del total de las Acciones emitidas en relación con la ampliación de capital acordada por los Accionistas en la Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada el 29 de octubre de 2021 - se han vendido en la primera sesión bursátil de Euronext Milán, la bolsa organizada y gestionada por Borsa Italiana S.p.A., celebrada hoy".

Así, la Juventus no necesitará el apoyo de los bancos "Goldman Sachs Internationa", "J.P. Morgan AG", Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A." y "UniCredit Corporate & Investment Banking", que habían firmado un contrato de aseguramiento para suscribir y liberar las nuevas acciones que no hubieran sido suscritas al final de la subasta de los derechos no ejercidos.

Con esta ampliación de capital, Juventus quiere hacer frente a la profunda crisis económica en la que se hundió también a causa de la drástica reducción de los ingresos causada por la pandemia del coronavirus.

En diciembre de 2019, el elenco italiano cerró otra ampliación de capital de 292,5 millones de euros en el ámbito de un plan económico referido al quinquenio 2019-2024 que debería permitir al club seguir creciendo a nivel deportivo y en la potenciación de su marca.

A esa ampliación se sumó otra cerrada en febrero de 2019 por un total de 175 millones de euros.