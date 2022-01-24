Luego que el Tribunal Electoral Independiente (TEI) diera curso favorable al pedido de impugnación presentado contra el candidato de Mundo Cerro, Rubén Recalde, éste estaría analizando retirar su postulación al cargo.

El domingo se dio a conocer la resolución en la que el TEI dejaba fuera de carrera a Ruben Recalde, candidato a la presidencia por el Movimiento Mundo Cerro, por lo que la asamblea quedó con dos listas para la asamblea del domingo 30 de enero.

El TEI argumentó que Rubén Recalde no cumple con el requisito de antigüedad requerido para una candidatura presidencial, de 10 años de antigüedad.

El Movimiento Mundo Cerro tiene hasta hoy para definir un nuevo candidato a la presidencia del club, pero optarría por retirar su candidatura según informa el periodista Wilson González.