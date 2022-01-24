Mundo Cerro retiraría su candidatura a la presidencia de Cerro Porteño
Luego que el Tribunal Electoral Independiente (TEI) diera curso favorable al pedido de impugnación presentado contra el candidato de Mundo Cerro, Rubén Recalde, éste estaría analizando retirar su postulación al cargo.
El domingo se dio a conocer la resolución en la que el TEI dejaba fuera de carrera a Ruben Recalde, candidato a la presidencia por el Movimiento Mundo Cerro, por lo que la asamblea quedó con dos listas para la asamblea del domingo 30 de enero.
El TEI argumentó que Rubén Recalde no cumple con el requisito de antigüedad requerido para una candidatura presidencial, de 10 años de antigüedad.
El Movimiento Mundo Cerro tiene hasta hoy para definir un nuevo candidato a la presidencia del club, pero optarría por retirar su candidatura según informa el periodista Wilson González.
El movimiento #MundoCerro retira su candidatura a la presidencia de #CerroPorteño. Vía @GerardFigue730#CardinalDeportivo#730AM@ABCCardinal pic.twitter.com/lShHmnwKZ1
— Wilson González Bronce (@Wilson11G) January 24, 2022
Trinidense quiere volver a Encarnación con Olimpia
El Sportivo Trinidense y la manifiesta intención de jugar otra vez con Olimpia en el coqueto estadio de Encarnación.
El equipo de la populosa Santísima Trinidad solicitó alquilar el Villa Alegre para hacer de local ante Olimpia por la fecha 4 del torneo Clausura venidero.
“Hemos enviado ayer la nota a la APF. La intención es repetir eso allá. Estamos esperando el ok de la APF, con el apoyo del club Olimpia“, confirmó Norman Rieder, presidente del Sportivo, hoy en charla con Versus radio.
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Auriazules y franjeados ya se midieron en Encarnación en febrero pasado, por la cuarta fecha del Apertura 2023, partido que contó con un imponente marco de público y acabó en victoria 3-1 a favor del ‘Triki’.
La pelota está en cancha de la Asociación Paraguaya de Fútbol.
River toma medidas contra Robert Rojas
Las declaraciones del representante de Robert Rojas cayeron pesado en River Plate. Consecuentemente, el entrenador Martín Demichelis borró al jugador paraguayo de sus planes.
El defensor compatriota no figura en la convocatoria de River para medir esta noche a Instituto de Córdoba por la fecha 21 de la Liga Profesional del fútbol argentino.
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En este sentido, la prensa vecina asume que Martín Demichelis marginó a Rojas luego de las declaraciones de su agente, Diego Serrati, ayer a medios locales.
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“Creemos que Robert Rojas ya cumplió un ciclo en River y estamos buscando que dé otro salto en su carrera, algo que convenga a todas las partes”, manifestó Serrati.
Estas palabras repercutieron en la dirigencia ‘millonaria’, que reaccionó inmediatamente. “(Robert Rojas) quiere hacer una diferencia económica y creo que es el momento. Me gustaría Brasil como lugar para que tenga continuidad”, alegó el empresario.
Independiente de Argentina y Cruzeiro de Brasil serían los clubes más interesados en fichar al concepcionero.
Se definen los dos últimos boletos a la Fase 3
La Fase 2 de la Copa Paraguay se despide hoy con la disputa de dos compromisos en la ciudad de Pedro Juan Caballero.
La octava semana de competencia cierra en el estadio Río Parapití.
En este sentido, Atlético Amambay mide al 12 de Octubre de Itauguá desde las 16:00 y, a las 18:30, se enfrentan General Díaz y el anfitrión, 2 de Mayo.
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Los vencedores avanzan a la Fase 3, donde ya se encuentran Rubio Ñu, Deportivo Santaní, 24 de Septiembre, Valois Rivarola, Cristóbal Colón JAS, Deportivo Recoleta, Sportivo San Lorenzo, Silvio Pettirossi, 3 de Febrero (CDE), Oriental, 3 de Noviembre, Sportivo Carapeguá, Sol de América, Atlético Colegiales, Independiente de Campo Grande, Fernando de la Mora, Atyrá y General Martín Ledesma, más los 12 equipos de Primera División.
GRILLA
-Jueves 22 de junio
Estadio Río Parapití (Pedro Juan Caballero)
*Atlético Amambay vs. 12 de Octubre de Itauguá
Hora: 16:00.
Árbitro: Luis Trinidad.
Asistentes: Juan Cristaldo y Fernando Escurra.
Cuarto árbitro: José Cuenca.
*General Díaz vs. Sportivo 2 de Mayo
Hora: 18:30.
Árbitro: Marcos Galeano.
Asistentes: Aníbal Esteche y Carlos Cáceres.
Cuarto árbitro: Juan Franco.