La fecha número 28 del torneo más largo de los fiscalizados por la Asociación Paraguaya de Fútbol arroja asteriscos a la clasificación.

En encuentro cerrado a falta de tres minutos adicionales para el final (por incidentes), esta mañana Capitán Figari derrotó 2-0 a 3 de Febrero y sigue vivo en la lucha por evitar el descenso a la Primera División C. Los goles del cuadro lambareño fueron obra de Blas Vargas y Gerardo Echeverría.

Y en el transcurso de la tarde se confirmó la postergación de Olimpia de Itá vs. Cristóbal Colón de Ñemby, 24 de Septiembre de Valle Pucú vs. Sportivo Ameliano y 12 de Octubre de Itauguá vs. 29 de Septiembre.

No así el lance entre Atlántida y Cristóbal Colón (JAS), que se jugó en el estadio Herminio Ricardo de J. A. Saldívar, donde el árbitro Arsenio Mereles avaló las condiciones. La cosa pintaba bien hasta que el agua estancada en el terreno de juego complicó a los protagonistas. Se suspendió sobre 58’ cuando iba empate 2-2.

La Divisional de la categoría dispondrá de los partidos a regularizar, teniendo en cuenta que no podrá fijarlos para mitad de la semana entrante ya que el miércoles se desarrollará una fecha (29°) entera.

RESULTADOS

*Viernes 14 de septiembre:

Tacuary 1-0 Presidente Hayes.

*Sábado 15:

Atlético Colegiales 1-0 Benjamín Aceval.

Pilcomayo 2-1 3 de Noviembre.

*Domingo 16:

Capitán Figari 2-0 3 de Febrero RB.

Cristóbal Colón (JAS) 2-2 Atlántida (suspendido a los 58’)

24 de Septiembre vs. Sportivo Ameliano (postergado).

12 de Octubre (I) vs. 29 de Septiembre (postergado).

Olimpia de Itá vs. Cristóbal Colón (Ñ) (postergado).

Libre: Deportivo Recoleta.

CLASIFICACIÓN

12 de Octubre (I) 55*, Tacuary 50, Atlético Colegiales 47, Sportivo Ameliano 46*, 3 de Febrero RB 40, Cristóbal Colón (JAS) 39*, Cristóbal Colón (Ñ) 37*, Deportivo Recoleta 37, Presidente Hayes 33, Atlántida 33*, Pilcomayo 33, 24 de Septiembre VP 30*, 3 de Noviembre 30, 29 de Septiembre 30*, Benjamín Aceval 27, Capitán Figari 23, Olimpia de Itá 13*.