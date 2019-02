El atacante de 37 años hizo doblete para el franjeado este domingo ante el Sportivo Luqueño, al que lo ganaron 5-1.

Roque dijo a Deporte Total que "el triunfo es el broche de oro de todo el trabajo que se hace en la semana".

"Nos hemos beneficiado mucho en conservar la mayor parte del grupo y sumar jugadores como Alejandro Silva, Tabaré Viudez, Rodrigo Rojas y otros que aunque no hayan jugado refrescan al grupo y al plantel", indicó.

Olimpia conquistó su segunda victoria y aún tiene dos juegos pendientes para regularizar, los que pueden elevarlo si los aprovecha y si en paralelo, los demás rivales frenan su marcha.

"Tenemos varios partidos importantes pero lo bueno de esto es que tenemos un buen plantel y todos van a tener su minuto y la oportunidad de rotar", mencionó.

Acerca de su rendimiento personal, Santacruz dijo que "tomo mis precauciones", porque "durante mucho tiempo conviví con dolores que me limitaban y hoy por suerte no me pasa eso".

La siguiente parada del decano es con Sol de América, este fin de semana.