"Me toca vivir uno de los días más tristes de mi vida. El sufrimiento y el dolor son constantes y ya no puedo. Di hasta lo que no tenía y hoy tengo que enfrentar la realidad. Ya no puedo seguir jugando al fútbol", publicó el jugador de 31 años en su estado de WhatsApp.

"Tengo un nudo en el pecho y una sensación imposible de explicar. Me hubiese gustado retirarme de otra manera. Se que vienen momentos complicados, con muchas decisiones por tomar… pero hoy solo quiero agradecer a todos. A mi hijo, mi familia, mis amigos, mis compañeros, cuerpo técnico, dirigentes e hinchas por todo el amor y apoyo que me brindaron siempre", completó el delantero que en su carrera actuó en Juventud Las Piedras, Defensor Sporting y Cerro y Peñarol de su país, Benfica de Portugal, Universidad de Chile y River Plate.

Con varias lesiones en los últimos años, la última en 2017 fue una severa en la cadera que le demandó varios dolorosos meses de recuperación para poder volver a saltar a los campos de juego.

Su último año como profesional le permitió ganar su segunda Copa Libertadores que añadió a su palmarés de una Copa Sudamericana, dos Recopas Sudamericanas, una Copa Suruga Bank, dos Copas Argentinas y una Supercopa Argentina, todas con River, además de dos torneos uruguayos con Defensor Sporting.