El cuadro blanquinegro se impuso a Rochdale 4-1 y el tercer tanto fue obra del compatriota a los 20’ de la primera fracción.

La conquista del guaraní fue producto de un grosero error en la salida del portero español Robert Sánchez, quien en su intento de reiniciar el ataque cedió al ex Lanús.

Newcastle ahora pasó a la ronda de los dieciseisavos de final del referido campeonato inglés.

Miggy grabs our third goal of the evening! #NUFC pic.twitter.com/rQLpY23dhn

— Newcastle United FC (@NUFC) January 14, 2020