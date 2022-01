Con solo 13 puntos y penúltimo en la tabla de posiciones en las Eliminatorias rumbo a Qatar 2022 Paraguay da pena no solo en sus números, sino que también en su producción futbolística donde no levanta cabeza y no marca goles

En sus últimos seis encuentros hizo solo 2 puntos fruto de empates con Argentina y Colombia, pero a la parte la casilla de goles a favor muestra que tiene nueve en 15 juegos.

La Albirroja empató con Argentina 0 a 0, perdió con Chile dos veces 2 a 0 y 1 a 0. Después empató sin goles con Colombia, perdió con Bolivia 4 a 0 y esta semana perdió 1 a 0 con Uruguay.

Solo le ganó a Venezuela en dos ocasiones, después acumula siete empates y seis partidos perdidos, para cerrar los números más negros desde hace mucho tiempo. A falta de solo tres fechas Paraguay está eliminado de toda chance mundialista.