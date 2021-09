Antonio Bareiro y Colorado Gamarra podrían acabar un negocio en Tribunales

El abogado Pedro Wilson Marinoni hizo público hoy un documento en el que revela que Antonio ‘Demonio’ Bareiro podría querellar al ex capitán de la Albirroja, Carlos ‘Colorado’ Gamarra, y a su ex pareja, por no cumplir con las formalidades de la venta de un inmueble.