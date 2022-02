El jugador, de 34 años, volvió a marcar la pasada jornada después de tres meses y de superar la cuarta lesión de gravedad desde su fichaje por el Hércules, en el verano de 2020.

“Hubo una conversación con Pedro Sánchez (compañero de vestuario) y nuestras familias. Llega un momento en el que te lo replanteas. Fue después de volver a recaer del menisco. Piensas si merece la pena seguir machacándote”, explicó Acuña.

“¿Valía la pena forzar más? Pero al final mi corazón dijo que había que seguir”, desveló en rueda de prensa el delantero, quien dijo sentirse “cada vez mejor”. “Las lesiones las he dejado atrás y me siento muy bien”, añadió el futbolista encarnaceno .

Acuña aseguró que ha vuelto a jugar “sin miedo” y agradeció las múltiples felicitaciones que ha recibido tras su gol.

“Me emocionó ver a tanta gente con toda esa alegría. La gente del club ha estado siempre muy encima de mí. Y la afición, aunque podía estar decepcionada porque no he podido ayudar, también. Se agradece de corazón”, apostilló.

El paraguayo admitió que tras el gol sintió “alegría y rabia” por todo el tiempo que pasó para recuperarse. “En ese momento me derrumbé por todo lo que pasó. Me emocioné por mi familia, porque al final hubo un momento en el que parecía que no volvería”, indicó.

El delantero, por último, ve al Hércules preparado para luchar por la primera plaza, aunque pidió “no volverse locos” y tener calma.

“Todos queremos subir directamente, pero va a ser muy difícil. Lo vamos a intentar por todos los lados, pero si no podemos, pelearemos en el playoff, porque lo importante es estar en la siguiente categoría”, concluyó.