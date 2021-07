Nacional y Olimpia animaron esta mañana el segundo amistoso de la intertemporada en el coqueto estadio Arsenio Erico.

Para esta vuelta Sergio Orteman salió con Alfredo Aguilar; Alejandro Silva, Saúl Salcedo, Antolín Alcaraz, Iván Torres; Hugo Quintana, Brian Ojeda, Jordan Santacruz y Derlis González; Isidro Pitta y Jorge Recalde.

Por su lado, Hernán Rodrigo López alineó a Santiago Rojas; Carlos Espínola, Claudio Núñez, Farid Díaz Sebastián Vargas; Cristian Riveros, Edgar Zaracho, Orlando Gaona Lugo y Franco Costa; David Fleitas y Leonardo Villagra.

La principal novedad en el once de arranque franjeado fue la presentación de Alejandro Silva como lateral derecho, puesto que no desconoce, pero en el que no se lo veía hace bastante tiempo.

La primera etapa culminó sin goles. La emoción se hizo presente con los primeros compases de la complementaria de la mano de Isidro Pitta (55’). Fernando Cardozo selló el 2-0 (80’).

También se dejó ver el posible equipo alternativo con los ingresos de Gastón Olveira; Sergio Otálvaro, Agustín Ale, Alan Vargas, Marcelo Estigarribia; Fernando Cardozo, Sebastián Quintana, Adelio Zárate y Ramón Sosa; Walter González y Néstor Camacho.

No figuró el argentino Victor Salazar (recuperación) ni la última incorporación, Edgardo Orzusa. Richard Ortíz no fue tenido en cuenta (está en la parte final del reacondicionamiento físico).

Olimpia se prepara a contrarreloj para recibir la próxima semana al Inter de Porto Alegre por el choque de ida correspondiente a los octavos de final de la Copa Libertadores 2021, el gran objetivo de la temporada y donde intentará avanzar lo más que pueda en pro de darle oxígeno a su demacrada situación económica.