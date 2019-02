Walter Clar habló sobre este polémico tema, todo un tabú en el mundo deportivo y más en el rincón futbolero.

En este sentido, el jugador itapuense desmintió la supuesta ‘camita’ que se habría gestado para sacar del club al exigente estratega y su hijo, Iván, sobre quien se ha dicho -presuntamente- genera mala vibra en el vestuario.

“Es difícil explicar lo que nos pasa, veníamos haciendo partidos buenos pero no sé qué nos pasó el sábado, no encontramos explicaciones. Es falso que le hicimos la cama al técnico, el que dijo eso fue de mala leche, a nadie le gusta perder. Nosotros no tenemos ningún problema; y él (Iván Almeida) no descompone el grupo como dicen. Él aportaba mucho fuera de los entrenamientos, era uno más del grupo”, sostuvo anoche en charla con la 970 AM.

Otro que se expidió sobre el asunto fue el delantero Ernesto Álvarez, quien se vio relegado a la banca con la llegada del multicampeón con Olimpia.

“Estaba un poco dolido por no jugar, intenté hablar con Iván ya que teníamos más afinidad con él, pero yo no me quise acercar a Ever… para no escuchar lo que no quería escuchar, que no me iba tener en cuenta”, soltó.

Sol de América debe reponerse lo antes posible. Se viene el urgido Sportivo Luqueño y de la mano del interino Alfredo Vera intentará volver a la senda de los tres puntos.