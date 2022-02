Nike Global promocionó a Olimpia en todas sus redes sociales y lo expone desde ya en su tienda online a nivel mundial.

En este sentido, Olimpia se convirtió en el primer equipo paraguayo en lograr semejante vidriera y el tercero a nivel sudamericano, junto con el Corinthians brasileño y el Atlético Nacional de Medellín colombiano.

La exposición de la marca (y productos) Olimpia puede generar interesantes escenarios para el equipo y la firma, según pudo saber HOY Deportes. Además del contrato, Olimpia también podría beneficiarse de acuerdos llegados con el tiempo (según el volumen de las ventas).

La propuesta de Nike Global implica la venta de los productos en forma online con la característica de darle la opción al consumidor de personalizar los productos elegidos incluyendo su propio nombre, compartirlo con sus amigos y obtener el producto tras un seguimiento del mismo.

120 years of greatness? Just the warm-up round.



The official Club Olimpia 2022 Home Kit Can they win the Libertadores wearing it? pic.twitter.com/qDUHcFbJAO

— Nike Football (@nikefootball) February 16, 2022