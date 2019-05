El futbolista militó en los últimos meses en el Belgrano de Córdoba, donde recaló tras dejar Olimpia.

En este sentido, el ‘pirata’ cordobés perdió la categoría y consecuentemente su pase quedó liberado, de nuevo a disposición del Racing Cub, pero que no cuenta con sus servicios.

“La gente de Belgrano me dijo que quieren contar conmigo, pero lo veo difícil, creo que Racing me quiere vender”, dijo hoy en charla con la 970 AM.

Explicó que no está en conocimiento de una posible vuelta a Olimpia, ya que sabe que hay cartón lleno en la zona defensiva. “Nadie se contactó conmigo, seguro que si hay algún interés se contactarán con la gente de Racing o con mi representante”, alegó.

Patiño entiende que el fútbol argentino es “muy competitivo” y que las negociaciones por él serán bastante duras por la situación económica que se vive en el país albiceleste (inestabilidad del dólar).

“Todo depende de Racing, ellos tomarán la decisión”, zanjó.