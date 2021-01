El argentino confirmó que arregló su permanencia y que le habría parecido injusto terminar su ciclo de la manera en que inicialmente lo hizo.

Opinó que “no me quería ir de esta forma”. “Guaraní puede tener millones de técnicos mejores que yo, pero uno que se ponga la camiseta como lo hago no lo tendrán”, indicó.

Costas, renunciante a la noche de este lunes dijo que “sí, decidí irme pero no me iba a gustar la manera. Si me tengo que ir, que sea cuando el club esté bien arriba”.

Refirió que “hice hincapié en las cosas que nos faltan” y que “no es cuestión de traer por traer”. “Estamos en busca de al menos tres refuerzos más”, señaló.

Sobre el punto mencionó que necesita un central, un extremo y un nueve paraguayo de ser posible. Sobre Sergio Díaz, Costas admitió que hay chances pero que no hay nada confirmado.

“Quiero llevar al club lo más alto posible. No estoy por lo económico. El año pasado hicimos una campaña bárbara en la Copa y en el torneo local, sólo nos faltó ser campeón”, dijo.

Destacó que “Guaraní me abrió las puertas para trabajar en el exterior” y que aprovechó para manifestar sus inquietudes. “Me duele cuando se dan cosas que no son agradables”, subrayó.