Se vienen los choques entre el General Caballero de Juan León Mallorquín y Tacuary por el último cupo a la División Intermedia 2019. A Gustavo Bobadilla, entrenador del equipo esteño, no le cae en gracia el lote de reglas que debe acatar su equipo.

Se pone caliente la cosa a días de que altopanaenses y barriojarenses se vean las caras en el que será el primer episodio de la promoción.

En este sentido, Gustavo Bobadilla, entrenador del General Caballero de Juan León Mallorquín, lamentó que la Unión de Fútbol del Interior (UFI) se omita ante las reglas que la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) impone a sus clubes y que rigen para los juegos por el ascenso.

“Nos sentimos solos, porque la UFI no es capaz de defender a su hijo. Se tiene que acatar lo que resuelve la APF”, afirmó el estratega en charla con radio Itapirú.

La molestia en la institución de Ka’arendy nace tras informarse de ciertas disposiciones de APF que establecen, por ejemplo, un limite de hasta cinco jugadores mayores de 25 años (en ambos equipos) en cancha y la inhabilitación para ejercer la localía en su estadio (Leandro Ovelar).

“Ahora aparece un reglamento que nos quiere limitar: no tendremos a disposición tres jugadores que superan los 25 años. Nos hubiesen avisado con antelación si realmente existía este reglamento. Tampoco no sé en qué momento vinieron a inspeccionar nuestra cancha, quizás entraron a las cuatro de la mañana, porque el capataz del club no le vio a nadie durante el día”, disparó.

Bobadilla entiende que es un complot para dejar a los campeones de la Primera División B Nacional 2018 sin la posibilidad de jugar en la categoría semi-profesional de APF. “Buscan formas para cortarnos las chances de ascender y eso no se debe hacer”, aseveró.

El adiestrador sostuvo que en esta instancia hay “muchos factores” que cuidar, porque Tacuary “tiene dirigentes en la APF”.

General Caballero JLM recibirá este domingo (16:00) a Tacuary (vicecampeón de la Primera División B 2018) en el Complejo Maria Auxiliadora. La revancha se disputará en una semana más en Asunción.

El vencedor asciende a la Intermedia 2019 junto con 12 de Octubre de Itauguá (campeón Primera División B 2018) y Atyrá (último monarca del Interligas).