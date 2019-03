Sebastián Ariosa es uno de los referentes del conjunto de Sportivo San Lorenzo, que este viernes perdió con Deportivo Capiatá. La derrota no afecta mucho al plantel pero aspiran a cerrar la primera rueda con buen puntaje.

Eso explicó el uruguayo Sebastián Ariosa a Deporte Total. El carrilero fue titular en el compromiso que disputaron auriazules y universitarios.

"Somos un equipo en construcción. Seguimos en etapa de conocernos y la primera tabla que miramos es la de la permanencia", indicó el defensor.

Asimismo defendió la tarea de Sergio Orteman. "Estamos haciendo un buen torneo y San Lorenzo viene de menos a más. Orteman marcó un rumbo", dijo.

Añadió que "está profesionalizando el club con la incorporación de kinesiólogos, fisioterapeutas y eso se nota por la manera en que nos están cuidando".

"Queremos que Sergio continúe con nosotros. Si bien el fútbol es muy cambiante, ya apuntamos a terminar bien el torneo y hacer buen papel en el Clausura", manifestó.

Ariosa, ex jugador de Olimpia consideró que tarde o temprano le llegará el turno a Sergio de ir al franjeado. "No me imagino a él dirigiendo a Olimpia, sino que dirigirá en su momento al club", aseguró.