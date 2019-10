Horacio Elizondo, director de Árbitros de la Asociación Paraguaya de Fútbol explicó a Radio Primero de Marzo que en diciembre se deberá tener la certificación oficial.

Explicó sobre el punto que cada escenario deberá estar adaptado a las exigencias técnicas para la instalación de cámaras y la sala de monitoreo.

El ex árbitro de AFA señaló que todo el equipo organizador que está encaminando la aplicación del VAR está en proceso de inspección de cada estadio, a modo de brindar las condiciones óptimas a la empresa que ganó la adjudicación a mitad de año.

Elizondo dijo que los escenarios no certificados no podrán ser empleados y que los clubes que no cuenten con ese permiso deberán ejercer localía en otro campo.

El VAR entrará en acción desde el Torneo Apertura próximo. Cabe señalar que este mes y el próximo, la dirección de árbitros, en conjunto con responsables de la APF y la empresa dueña de los derechos de transmisión televisiva harán un recorrido para tomar nota de las condiciones y adaptarlas a las nuevas exigencias.